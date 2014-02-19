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市场报道 | 2014年 2月 19日 星期三 19:09 BJT

欧洲汇市：英镑在英国失业数据公布后下滑，但跌势有限

欧元兑英镑 持平，数据公布后一度从0.8225英镑上涨到盘中高位0.8255英镑。欧元兑英镑周一时曾跌至一年低点，随后在周二录得两周来最高单日涨幅。

交易员表示，英镑跌势料会有限，因就业报告和薪资成长数据并不太糟糕。

自上周英国央行将今年经济成长预估从2.8%上调到3.4%之后，英镑表现一直较佳。英国央行还在通胀报告中表示，市场认为五年来首次货币政策的收紧将发生于明年第二季度，这和维持通胀在目标水平的行动相一致。

稍早时，英国央行最新一次货币政策会议记录显示，决策层对于央行前瞻性指引需要作出较大变动并无歧见。(完)

(编译 郑茵/洪曦; 审校 王冠中)
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