欧洲汇市：英镑在英国失业数据公布后下滑，但跌势有限

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
欧元兑英镑 持平，数据公布后一度从0.8225英镑上涨到盘中高位0.8255英镑。欧元兑英镑周一时曾跌至一年低点，随后在周二录得两周来最高单日涨幅。
交易员表示，英镑跌势料会有限，因就业报告和薪资成长数据并不太糟糕。
自上周英国央行将今年经济成长预估从2.8%上调到3.4%之后，英镑表现一直较佳。英国央行还在通胀报告中表示，市场认为五年来首次货币政策的收紧将发生于明年第二季度，这和维持通胀在目标水平的行动相一致。
稍早时，英国央行最新一次货币政策会议记录显示，决策层对于央行前瞻性指引需要作出较大变动并无歧见。(完)
(编译 郑茵/洪曦; 审校 王冠中)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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