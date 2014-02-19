重温稿-中国金融：商业银行流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%--银监会

* 商业银行流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%

* 商业银行存贷比应当不高于75%

* 个别银行局部的流动性问题易引发整个银行体系的流动性紧张

* 新流动性办法有助于约束商业银行对同业资金的过度依赖

* 银监会将积极推动立法机关修订《商业银行法》

路透北京2月19日 - 新年开年银行间市场再度出现的流动性紧张局面让市场更为关注商业银行流动性管理水平，中国银监会周三再度重申，商业银行存贷比应当不高于75%，流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%等要求。

银监会是在商业银行流动性风险管理办法(试行)新闻通气会上做出上述表态，该管理办法将于今年3月1日起实行。专家建议，银行业需继续提高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平。

“个别银行局部的流动性问题易引发整个银行体系的流动性紧张。部分商业银行出现资金来源稳定性下降、资产负债期限错配加大、流动性风险隐患增加等问题。”银监会有关部门负责人在新闻会上称。

银监会并要求银行流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%，流动性比例应当不低于25%，同时表示，目前44家银行都已经达到今年年底的流动性覆盖要求。

《流动性办法》要求银行对包括同业和理财在内的各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，在考核主要业务条线的收益时纳入流动性风险成本，推动银行更好地平衡收益与风险之间的关系。

同时，要求银行现金流测算和缺口限额应涵盖表内外各项资产负债，包括为防范声誉风险而超出合同义务进行支付所带来的潜在流动性需求，从而将同业和理财业务等表内外项目对现金流的影响纳入流动性风险的计量和控制。

“（新办法）对同业业务采用了较高的现金流出系数，在反映流动性风险方面更为准确，也有助于约束商业银行对同业资金的过度依赖，对于当前中国银行业改进流动性风险管理能够发挥积极作用。”上述部门负责人说。

一位券商银行业分析师认为，“监管层要求银行将同业和理财等表内外项目对现金流的影响纳入流动性风险的计量”这一要求执行难度较高，如果是保本理财，现金净流入计量是需要考虑的；但对于非保本理财，没有隐性担保，属实质意义的表外理财，银行不应该将其纳入统一的流动性管理。

《流动性办法》引入了巴Ⅲ流动性标准的流动性覆盖率指标。流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行监管机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。

银监会亦对流动性覆盖率规定了与巴Ⅲ相一致的过渡期，即商业银行流动性覆盖率在过渡期内，应当于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。

**积极推动修订商业银行法**

在提到已执行了长达19年的贷存比75%红线要求时，银监会称，鉴于存贷比是《商业银行法》中的法定监管指标，《流动性办法》仍将存贷比纳入，作为流动性风险监管指标之一。

不过银监会亦表示，随着商业银行资产负债结构、经营模式和金融市场的发展变化，存贷比监管也出现了覆盖面不够，风险敏感性不足，未充分考虑银行各类资金来源和运用在期限和稳定性方面的差异，难以全面反映银行流动性风险等问题。

“银监会高度重视改进存贷比监管的相关工作，将加强与有关部门沟通协调，不断完善存贷比监管考核办法，并积极推动立法机关修订《商业银行法》。”上述部门负责人称。

中国全国人大财经委员会副主任吴晓灵此前称，存贷比的控制和贷款规模的控制，这两项指标的控制侵蚀了商业银行的金融自主权，而商业银行资产负债管理自主权的缺失扭曲了市场行为。并建议修订《商业银行法》第39条，用流动性覆盖比例和净稳定资金比例替代75%的存贷比例。

中国上海银监局局长廖岷亦曾表示，将优化调整上海自贸区内金融机构存贷比等监管标准。