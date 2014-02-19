重温稿-中国金融：兴业银行周四将发今年首批同业存单，总额至多20亿元--公告

路透上海2月19日 - 中国兴业银行 周三公告称，计划周四(20日)发行今年首批同业存单，规模至多20亿元人民币，期限三个月。
刊登在中国货币网网站的公告显示，该批同业存单将采用报价方式发行，发行价格为98.6650元；按365天期限计，参考收益率为5.55%。
该期同业存单招标日为2月20日13:30-16:30，缴款日和起息日为2月21日，到期日和兑付日为5月21日。
去年年底，首批同业存单面世之时，兴业银行发行总额为30亿元，参考收益率为5.16%
中国各家试点银行年初陆续发布今年同业存单发行计划，兴业银行1月27日公布2014年同业存单发行额度为1,000亿元人民币，与工行和中信银行的规模相同。
去年发行的两批同业存单的发行公告细节：
工行 农行 中行 建行 国开行
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计划发行量(亿元) 30 至多30 50 50 30
实际发行量(亿元) 30 30 50 50 30
期限(月) 1 3 3 3 6
发行方式 报价发行 招标发行 报价发行 报价发行 报价发行
发行价(元) 99.5691 98.74 98.7340 98.7340 97.4500
起息日 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13
到期日 2014-1-13 2014-3-13 2014-3-13 2014-3-13 2014-6-13
参考收益率 5.10% 5.18% 5.20% 5.20% 5.25%
(按365天计)
交行 浦发 兴业 招行 中信
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计划发行量(亿元) 30 30 30 30 30
实际发行量(亿元) 30 30 30 30 30
期限(月) 3 3 1 3 3
发行方式 报价发行 报价发行 报价发行 报价发行 报价发行
发行价(元) 98.7340 98.7220 99.5637 98.7220 98.7220
起息日 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16
到期日 2014-3-16 2014-3-16 2014-1-16 2014-3-16 2014-3-16
参考收益率 5.20% 5.25% 5.16% 5.25% 5.25%
(按365天计)
中国央行去年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)
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(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)