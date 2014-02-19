重温稿-香港个股：腾讯入股生活类网站大众点评，打造中国最大O2O生态圈　

* 腾讯入股大众点评20%股权，但未透露金额

* 线上海量用户与线下资源的结合，形成双赢

* 大众点评保持独立发展，未来有独立上市计划

路透上海/香港2月19日 - 中国互联网巨头腾讯 与知名城市生活消费指南网站--大众点评网的联盟周三浮出水面，腾讯宣布将入股大众点评网，占股20%。数亿腾讯用户与点评近千万家商户资源的结合，有利于双方朝打造中国最大的O2O（线下商机与互联网结合）生态圈目标迈进。

双方未透露腾讯此次入股的具体投资金额。入股后，以大众点评网(dianping.com)创始人、首席执行官张涛为首的管理团队继续拥有大众点评的控股权，并保持公司的独立运营和发展。大众点评高层透露，未来公司仍有独立上市的计划，但目前没有具体时间表。

业内人士估计，腾讯针对O2O的跑马圈地，将刺激其竞争对手阿里巴巴 和百度 在这个领域的加快战略布局，预计未来国内的生活服务互联网企业的并购战还将延续。

“通过此次合作，我们将把大众点评丰富的本地生活信息和服务带到腾讯的平台，”腾讯总裁刘炽平指出，“与大众点评的合作再次重申了我们的开放平台战略，即与垂直领域的领先个合作，共同为我们的用户和合作伙伴创造价值。”

大众点评网首席执行官张涛表示，“与腾讯的合作，不是简单的一加一，而是乘法效应和化学反应。”

他举例说，腾讯微信群中交流主要内容就是点评网聚焦的“吃喝玩乐”领域，未来双方在社交圈、商户资源及闭环支付等方面有很好的合作空间。

热爱美食的张涛2003年留美归国后，发现寻找合适的饭店比较麻烦。他想起国外曾十分流行的通过问卷收集公众评论的查氏餐馆评鉴(The Zagat Guide)，于是他当年创建了大众点评网，业务范围从上海发展至全国。

在此次注资之前，大众点评已获得了红杉资本和谷歌 等机构的四轮共计1.65亿美元的注资。其中2011年的C轮融资中，红杉资本、挚信资本、启明创投和光速创投对大众点评投资约1亿美元，当时投资机构对大众点评的估值接近10亿美元，2012年红杉资本等机构追加投资6,000万美元。

腾讯于港交所公告显示，其全资附属公司Huai River与运营大众点评网的Dianping根据购股协议完成交易，于后者的所有权总额将占约20%。此外，Huai River认购Dianping额外股份的购股权，该购股权可于日后发生若干事件时行使。

**争夺O2O商机**

去年以来，百度、阿里巴巴和腾讯（业界简称BAT）频频对国内互联网企业的并购，加快O2O（线下商机与互联网结合）布局。作为移动生活服务细分领域的领先企业，大众点评亦成为传言中的并购目标，去年以来市场此前有传言三大巨头都有意收购大众点评。

清科研究中心高级分析师徐志鹏指出，腾讯通过QQ和微信拥有庞大线上和移动互联网入口，但其O2O战略的布局需要优质线下资源的补充，而大众点评结盟腾讯，从而通过QQ和微信来推广其线下商户资源，亦将受益多多。

“三大巨头都在花大力气完善O2O生态圈，抢占移动互联网商机，增加自己的竞争力。”他指出，“移动互联网与生活服务相结合，未来将是一个很热门的方向。”

刘炽平亦表示，“O2O方面我们看到很大的版图，现在只是做了很小一部分，我们将持开放的态度，与更多企业合作。”

大众点评网所处的本地生活服务这个细分领域，未来市场规模达万亿元，BAT三巨头近期亦在该领域中加快战略布局，例如阿里巴巴收购高德地图 、快的打车；百度入股团购网站糯米网；腾讯入股华南城控股 和嘀嘀打车等。

徐志鹏预计，未来不仅腾讯、阿里巴巴和百度等可能继续借助并购完善其Q2O领域的布局，而一些中小型公司亦可能出现合并，联手迎战来自这些互联网大佬的竞争。

**点评上市计划可能延后**

对于未来上市，张涛承认大众点评将来会独立公开上市，但具体时间目前不方便透露。

“随着腾讯这样实力股东的介入，点评的上市计划可能会延后。”徐志鹏指出，点评有了腾讯这一大笔资金的相助后，可以继续在本地生活服务领域中精耕细作，而不用过度担忧其现金流的制约，上市筹资已不是非常急切。

大众点评原本计划最快2010年海外上市，但海外中概股危机、团购和移动互联网在中国的兴起，使得一心谋求高估值上市的大众点评一再延迟上市计划。

市场近期传言此次腾讯投资点评给出的估值为20亿美元，对此腾讯方面未给出回应。刘炽平表示，2008年和2009年腾讯曾计划投资大众点评，但种种原因未能成功。近年来点评的估值一直在上涨，预计此次投资能够带来更好的回报。