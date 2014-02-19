美国数据：2月14日止当周抵押贷款申请指数下降4.1%--MBA

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透纽约2月19日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国最新一周房屋抵押贷款申请数量下降，购买和再融资申请均减少。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，2月14日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数下降4.1%至380.9。
30年期固息抵押贷款利率上周平均为4.50%，较前一周上扬5个基点。
MBA经季节调整后的再融资指数下降2.7%。购房贷款申请指数下降6.3%。
全美住宅建筑商协会(NAHB)上日公布，美国建商信心在2月出现历来最大单月降幅。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。