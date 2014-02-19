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债券 | 2014年 2月 19日 星期三 20:14 BJT

美国数据：2月14日止当周抵押贷款申请指数下降4.1%--MBA

路透纽约2月19日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国最新一周房屋抵押贷款申请数量下降，购买和再融资申请均减少。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，2月14日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数下降4.1%至380.9。

30年期固息抵押贷款利率上周平均为4.50%，较前一周上扬5个基点。

MBA经季节调整后的再融资指数下降2.7%。购房贷款申请指数下降6.3%。

全美住宅建筑商协会(NAHB)上日公布，美国建商信心在2月出现历来最大单月降幅。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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