美国数据：2月14日止当周抵押贷款申请指数下降4.1%--MBA

路透纽约2月19日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国最新一周房屋抵押贷款申请数量下降，购买和再融资申请均减少。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，2月14日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数下降4.1%至380.9。