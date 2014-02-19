表格：美国1月房屋开工下滑16.0%，为2011年2月以来最大降幅

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透2月19日 - 美国商务部公布：
* 1月房屋开工下滑16.0%，为2011年2月以来最大降幅，12月为下降4.8%(前值为下滑9.8%)
* 1月房屋开工年率为88万户(市场预估为95万户)，12月为104.8万户(前值为99.9)
* 1月建筑许可减少5.4%
* 1月建筑许可年率为93.7万户(预估为98.0万户)
经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:
变动百分比(%) 1月 12月 11月 14年1月/13年1月
房屋开工 -16.0 -4.8 22.5 -2.0
建筑许可 -5.4 -2.6 -2.1 2.4
年率(千户) 1月 12月 11月 13年1月
房屋开工 880 1,048 1,101 898
建筑许可 937 991 1,017 915
房屋开工(千户) 1月 12月 11月 13年1月
独栋房屋 573 681 713 614
多户房屋 307 367 388 284
建筑许可(千户) 1月 12月 11月 13年1月
独栋房屋 602 610 641 588
多户房屋 335 381 376 327
(完) (编译 王翔琼；审校 郑茵)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。