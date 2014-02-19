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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 21:43 BJT

表格：美国1月房屋开工下滑16.0%，为2011年2月以来最大降幅

路透2月19日 - 美国商务部公布：

* 1月房屋开工下滑16.0%，为2011年2月以来最大降幅，12月为下降4.8%(前值为下滑9.8%)

* 1月房屋开工年率为88万户(市场预估为95万户)，12月为104.8万户(前值为99.9)

* 1月建筑许可减少5.4%

* 1月建筑许可年率为93.7万户(预估为98.0万户)

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 1月 12月 11月 14年1月/13年1月

房屋开工　 -16.0 -4.8 22.5 -2.0

建筑许可 -5.4 -2.6 -2.1 2.4

年率(千户) 1月 12月 11月 13年1月

房屋开工 880 1,048 1,101 898

建筑许可　 937 991 1,017 915

房屋开工(千户) 1月 12月 11月 13年1月

独栋房屋 573 681 713 614

多户房屋 307 367 388 284

建筑许可(千户) 1月 12月 11月 13年1月

独栋房屋 602 610 641 588

多户房屋 335 381 376 327

(完) (编译 王翔琼；审校 郑茵)
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