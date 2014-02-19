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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 21:55 BJT

英国经济：英国央行货币政策委员会并未催促升息--委员费希尔

路透伦敦2月19日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周三在BBC电台访谈中称：

* 英国经济正在非常迅速地复苏，但产出水平仍低于正常水准

* MPC并未催促升息

* 在被问及是否对房价上涨感到担忧时表示，目前交易低于正常水平且房价也未达到峰值

* 最新就业数据证实了失业正在全面下降的整体局面。(完)
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