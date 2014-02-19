美国热股：Columbia Sportswear公布乐观的全年营收预估，股价劲涨8%

路透2月19日 - Columbia Sportswear 预计全年营收料跳升15-17%，之前该公司公布季度业绩优于分析师预期。该公司还将季度股息从0.25美元上调到了每股0.28美元。

至少三家券商上调其对该公司的目标价。Janney Capital Markets将Columbia Sportswear公允价值从65美元上调至70美元。Canaccord Genuity将Columbia Sportswear目标价从71美元调升至75美元。D.A. Davidson将Columbia Sportswear目标价从83美元上调至87美元。

Columbia Sportswear在周三早盘劲涨8.03%，报84.99美元。(完)