美国热股：Columbia Sportswear公布乐观的全年营收预估，股价劲涨8%

欧洲已公布经济指标--2017/4/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透2月19日 - Columbia Sportswear 预计全年营收料跳升15-17%，之前该公司公布季度业绩优于分析师预期。该公司还将季度股息从0.25美元上调到了每股0.28美元。
至少三家券商上调其对该公司的目标价。Janney Capital Markets将Columbia Sportswear公允价值从65美元上调至70美元。Canaccord Genuity将Columbia Sportswear目标价从71美元调升至75美元。D.A. Davidson将Columbia Sportswear目标价从83美元上调至87美元。
Columbia Sportswear在周三早盘劲涨8.03%，报84.99美元。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。
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