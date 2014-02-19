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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 05:56 BJT

新西兰数据：第四季PPI投入和产出物价按季下滑，因电力和燃气成本下降

路透惠灵顿2月20日 - 新西兰周四公布，第四季生产者物价下滑，因电力和燃气价格下跌，但季节性的变动预计不会改变可能早至下个月就将开始的升息。

新西兰统计局公布，第四季生产者物价指数(PPI)产出物价按季下滑0.4%。投入物价较上季下滑0.7%。(完)
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