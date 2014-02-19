表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.035%，投标倍数为4.48

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行

路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。