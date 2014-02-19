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债券 | 2014年 2月 20日 星期四 00:34 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.035%，投标倍数为4.48

路透华盛顿2月19日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.035 中值 0.030 低值 0.000 投资 0.035

价格/得标 价格 99.997278 高值得标比率 99.13% 投标倍数 4.48 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,582,000 总投标 143,464,822,800 竞争性投标得标 31,778,598,600 非竞争性投标得标 221,983,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/02/20 到期日 2014/03/20 CUSIP码 912796CD9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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