美国FED：多位委员希望以可预估的每次100亿美元的步幅缩减购债-会议记录

路透2月19日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的1月会议记录显示，多位委员希望美联储缩减购债是可推测的，除非经济表现令美联储感到意外，否则美联储将在每次会议缩减购债100亿美元。

美联储周三发布的1月28-29日政策会议记录显示，决策者接近决定如何针对美联储在未来一段时保持低利率的承诺作出调整。

在1月会议上，美联储决定缩减购债100亿美元，令目前每月购债规模为650亿美元。

“多位与会者认为，在经济前景没有明显转变的情况下，美联储应该明确推测支持之后的每次会议上缩减购债100亿美元，”会议记录显示。

除了一如预期缩减购债外，美联储在1月会议上维持其他政策不变：承诺在一段长时间保持低利率。

美联储承诺即便失业率从目前的6.6%降至6.5%以下，之后的一段长时间美联储还将维持近零利率，特别是如果通胀仍低于2%的目标。美联储官员近期表示，他们预期很快将改变这一指引，鉴于失业率降至接近升息的门槛。

会议记录巩固了这一观点，提出了忧虑金融稳定性应该是决定何时收紧政策的更大考虑因素的可能性。

“多位与会者表示，一旦跨过失业率门槛，金融稳定风险应该在决定联邦基金利率的一系列考虑因素名单上扮演更重要的角色，”会议记录称。

这次会议决定获得所有委员一致支持，为2011年6月来首见，这显示出贝南克出任美联储主席时委员的意见有多不一致。(完)