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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 04:28 BJT

表格: 美国12月CPI经修正后较前月上涨0.2%，前值为上升0.3%

路透2月19日 - 美国劳工部年度修正消费者物价指数(CPI)，是基于新的季节性调整因素(1982-84年等于100).

以下为详细数据(变动百分比):

经季节调整

12月 前值

整体CPI 0.2 0.3

扣除食品和能源 0.1 0.1

经季节调整

12月 前值

核心CPI指数 235.542 235.496

注: 劳工部再计算2009-2013年CPI季节性调整因素，造成对过去五年季节性调整指数进行修正。计算没有影响未经调整数据。

12月数据最初在1月16日公布。2014年1月数据将在2月20日公布.(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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