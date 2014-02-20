日本数据：1月贸易逆差规模创纪录最高--财务省

美国能源：特朗普签署行政令，在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透东京2月20日 - 日本财务省周四公布的数据显示，1月出口同比增长9.5%，但进口增速超过出口，结果1月贸易逆差创出最高纪录。日圆贬值推升了进口成本，而出口增速则放缓。
路透调查的分析师预估中值为1月出口增长12.6%。去年12月出口增长15.3%。1月出口连续第11个月上升，受助于日圆疲弱和汽车销售兴旺。
1月进口同比增长25.0%，预期为增长21.8%。进口劲增，部分源于日圆疲弱和化石燃料需求强劲。
1月贸易逆差为2.79万亿(兆)日圆(273.0亿美元)，分析师的预期是逆差2.5万亿日圆。这是连续第19个月出现逆差。
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(完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%