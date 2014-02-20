日本数据：1月贸易逆差规模创纪录最高--财务省

路透东京2月20日 - 日本财务省周四公布的数据显示，1月出口同比增长9.5%，但进口增速超过出口，结果1月贸易逆差创出最高纪录。日圆贬值推升了进口成本，而出口增速则放缓。

路透调查的分析师预估中值为1月出口增长12.6%。去年12月出口增长15.3%。1月出口连续第11个月上升，受助于日圆疲弱和汽车销售兴旺。

1月进口同比增长25.0%，预期为增长21.8%。进口劲增，部分源于日圆疲弱和化石燃料需求强劲。

1月贸易逆差为2.79万亿(兆)日圆(273.0亿美元)，分析师的预期是逆差2.5万亿日圆。这是连续第19个月出现逆差。

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