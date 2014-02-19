《全球汇市》美元兑欧元上涨，美联储会议记录显示继续缩减购债

* 会议记录显示美联储将持续缩减购债
* 美元兑欧元上涨，为四日来首见
* 疲弱美国数据、美国收益率偏低损及美元兑日圆表现
路透纽约2月19日 - 美元兑欧元周三上涨，为四日来首见，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布1月政策会议记录，当中显示美联储缩减购债计画未有改变。
美联储1月28-29日会议记录显示，多名决策官员希望强调缩减购债计画的可预测性，除非经济表现出乎意料，否则每次缩减购债规模将为100亿美元；这次是前主席贝南克任内最后一会议。
美元兑欧元周三稍早一度触及七周低点，在美联储会议记录于1900GMT公布后随即反弹。美联储在1月会议再次缩减购债100亿美元。
“会议记录暗示美联储希望终止量化宽松，除非经济出现非天候因素所造成的疲软，”纽泽西州保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。
欧元兑美元 最新下跌0.2%至1.3731，稍早一度升至1.3773，为1月2日以来最高。
Krosby指出，交易商多认为美联储会议记录只是延续了主席叶伦2月11日在众议院金融服务委员会的证词。
叶伦在证词中当时强调美联储政策的连续性，称将按计划持续缩减刺激。
先前交易商担心疲弱美国数据可能妨碍美联储每次会议缩减购债100亿美元的步调。
美联储若暂停缩减购债，则将不利于美元，因这将导致美债收益率(殖利率)相对偏低，导致投资人至他处寻求更高收益。
美国周三又公布一些疲弱的经济数据，刚开始一度引发美元跌势。美国商务部公布，1月房屋开工创三年来最大降幅。
该数据增强了关于美国经济的疑虑，周二公布的纽约制造业及美国房市数据亦令投资人感到失望，从而让美元面临更大压力。
美联储公布会议记录前，美元指数 一度跌至79.927，创今年新低，之后反弹，周三尾盘上涨0.24%至80.2。
**美元兑日圆下跌**
美元兑日圆 在美联储会议记录公布后一度短暂上涨，但之后又下跌，最新持平于102.300。
纽约Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示，美国指标利率低于许多投资人的预期，导致美元持续疲软。
Borthwick称，“那些因为预期利率上涨而买进美元的人如今被迫出售。”
指标美国10年期公债 价格最新下跌7/32，回吐稍早涨幅，收益率报2.73%。当前收益率仍低于12月底，当时触及近两年半高点3.04%。
“在美国收益率走高前，将见到美元兑日圆持续疲软，”纽约BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg表示。
尽管美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录缓解了美联储可能放缓缩减刺激步伐的疑虑，但经济数据持续低迷可能推动美联储朝放慢缩减购债的方向前进。
Chapdelaine的Borthwick表示，若经济数据持续不振，美联储仍有可能暂停缩减购债，从而造成美元兑日圆走疲。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3732 1.3757 -0.18 -0.09 1.3745
美元/日圆 102.31 102.35 -0.04 -2.84 105.30
欧元/日圆 140.48 140.83 -0.25 -2.87 144.63
美元/瑞郎 0.8885 0.8880 +0.06 -0.48 0.8928
英镑/美元 1.6679 1.6683 -0.02 +0.74 1.6556
美元/加元 1.1076 1.0945 +1.20 +4.29 1.0620
澳元/美元 0.8997 0.9023 -0.29 +0.94 0.8913
欧元/瑞郎 1.2203 1.2220 -0.14 -0.55 1.2271
欧元/英镑 0.8232 0.8247 -0.18 -0.78 0.8297
新西兰元/美元 0.8272 0.8301 -0.35 +0.80 0.8206
美元/挪威克朗 6.0753 6.0374 +0.63 +0.15 6.0663
欧元/挪威克朗 8.3444 8.3085 +0.43 +0.07 8.3387
美元/瑞典克朗 6.5110 6.4804 +0.47 +1.15 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.9420 8.9160 +0.29 +1.07 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 张明钧; 审校 张涛)