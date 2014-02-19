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债券 | 2014年 2月 20日 星期四 07:30 BJT

加拿大汇市：加元兑美元重挫逾1%，趸售贸易数据令人失望

路透多伦多2月19日 - 加元兑美元周三重挫逾1%，料将创下逾两个月来最大单日跌幅，受挫于加国12月趸售贸易下滑幅度大于预期。

此番跌势中止了加元自1月底触及四年半低点以来的上涨走势。加元在去年12月及1月受到重创，因央行立场偏向宽松延后市场对于升息的预期。

加拿大12月趸售贸易较前月下滑1.4%，为12月连串疲软贸易数据又添一笔，不过部份分析师将数据令人失望归咎于天候因素。

根据加拿大央行数据，加元兑美元 收报1.1082加元或0.9024美元，周二收报1.0951加元或0.9132美元。

根据汤森路透数据，加元兑美元下跌1.2%。料创下12月以来的单日最大跌幅。(完) (编译 张明钧; 审校 张荻)
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