加拿大汇市：加元兑美元重挫逾1%，趸售贸易数据令人失望

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透多伦多2月19日 - 加元兑美元周三重挫逾1%，料将创下逾两个月来最大单日跌幅，受挫于加国12月趸售贸易下滑幅度大于预期。
此番跌势中止了加元自1月底触及四年半低点以来的上涨走势。加元在去年12月及1月受到重创，因央行立场偏向宽松延后市场对于升息的预期。
加拿大12月趸售贸易较前月下滑1.4%，为12月连串疲软贸易数据又添一笔，不过部份分析师将数据令人失望归咎于天候因素。
根据加拿大央行数据，加元兑美元 收报1.1082加元或0.9024美元，周二收报1.0951加元或0.9132美元。
根据汤森路透数据，加元兑美元下跌1.2%。料创下12月以来的单日最大跌幅。(完) (编译 张明钧; 审校 张荻)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。