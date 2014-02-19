纽约期市：ICE期棉下滑，交易所库存增长和美元上涨构成压力

欧洲已公布经济指标--2017/4/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透纽约2月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌，因交易商在现货合约到期前调仓，而创七个月高点的交易所库存也打压了市场。
交投最活跃的5月期棉 跌1.57美分，或1.8%，结算报每磅87.91美分。
现货3月合约 收低0.94美分，或1.1%，报每磅86.97美分。该合约将于3月7日到期。
美元指数收复了前日跌幅，也令棉价承压。
路透汇编的交易所数据显示，合格库存微升至250,606包，创去年7月以来最高，年初为约34,100包。
交易商关注周五发布的美国官方出口数据，很多人预计其将显示需求走软。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。
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