纽约期市：ICE期棉下滑，交易所库存增长和美元上涨构成压力

路透纽约2月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌，因交易商在现货合约到期前调仓，而创七个月高点的交易所库存也打压了市场。

交投最活跃的5月期棉 跌1.57美分，或1.8%，结算报每磅87.91美分。

现货3月合约 收低0.94美分，或1.1%，报每磅86.97美分。该合约将于3月7日到期。

美元指数收复了前日跌幅，也令棉价承压。

路透汇编的交易所数据显示，合格库存微升至250,606包，创去年7月以来最高，年初为约34,100包。

交易商关注周五发布的美国官方出口数据，很多人预计其将显示需求走软。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 李婷仪)