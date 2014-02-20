金砖国家：2月19日股汇市收盘纵览

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透2月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月19日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报959.09点。
中国股市：沪综指收升1.1%至两个月新高，银行、石化等权重板块领涨大盘
中国汇市：-中国汇市：人民币收贬近百点创年内新低，市场看多情绪有所降温
香港股市：创1月23日来最高收位，市场等待中国制造业数据公布
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拉美股市：巴西股市Bovespa指数 上涨1.18%至47,150.83点。
拉美汇市：新兴市场货币走软，因美联储会议记录预示维持缩减购债步伐
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南非股市：连续第三天刷新纪录收盘高位，资源股受追捧。指标Top-40绩优股指数 收涨0.78%，报42,909.69点， 此为纪录高位。综合指数 收高0.69%，报47,438.31点，为纪录收盘高位。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因新兴市场资产被抛售
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印度股市：连续第四日上涨，并创出近四周收盘高位，但成交清淡，软件出口商上涨，因美国业务持续看好。指标BSE指数 收高0.43%至20,722.97点；NSE指数 上涨0.42%，收报6,152.75点。
印度汇市：周三因假期休市。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌2.25%至711.54点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌1.08%至35.7950卢布；卢布兑欧元 下跌0.75%至49.1670卢布。(完) (编译 张荻 审校 张明钧)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。