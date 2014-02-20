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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 09:19 BJT

金砖国家：2月19日股汇市收盘纵览

路透2月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月19日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报959.09点。

中国股市：沪综指收升1.1%至两个月新高，银行、石化等权重板块领涨大盘

中国汇市：-中国汇市：人民币收贬近百点创年内新低，市场看多情绪有所降温

香港股市：创1月23日来最高收位，市场等待中国制造业数据公布

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拉美股市：巴西股市Bovespa指数 上涨1.18%至47,150.83点。

拉美汇市：新兴市场货币走软，因美联储会议记录预示维持缩减购债步伐

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南非股市：连续第三天刷新纪录收盘高位，资源股受追捧。指标Top-40绩优股指数 收涨0.78%，报42,909.69点， 此为纪录高位。综合指数 收高0.69%，报47,438.31点，为纪录收盘高位。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因新兴市场资产被抛售

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印度股市：连续第四日上涨，并创出近四周收盘高位，但成交清淡，软件出口商上涨，因美国业务持续看好。指标BSE指数 收高0.43%至20,722.97点；NSE指数 上涨0.42%，收报6,152.75点。

印度汇市：周三因假期休市。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌2.25%至711.54点。　

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌1.08%至35.7950卢布；卢布兑欧元 下跌0.75%至49.1670卢布。(完) (编译 张荻 审校 张明钧)
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