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2月19日SPDR黄金持仓量较前一交易日减少0.70%或5.64吨，...
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2014年 2月 20日 星期四 07:47 BJT
2月19日SPDR黄金持仓量较前一交易日减少0.70%或5.64吨，至795.61吨
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投行观点：Astoria Financial Corp评级由表现大盘一致上调至优于大盘--KBW
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。
投行观点：Anthem Inc目标价由179上调至183美元--RBC
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。
投行观点：Anthem Inc目标价由169上调至197美元，评级为表现与大盘一致--巴克莱
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。
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