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市场报道 | 2014年 2月 20日 星期四 08:28 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月20日-2月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    2月17日当周
    GMT时间    经济指标/活动                            公布时段      预估值       前值         
         
    2月20日(四)
    1330  美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                     1月        +0.1%    +0.3%
                　　　　　　　　 (较上年同期)                            +1.6%    +1.5%
                扣除食品和能源(较前月)                                   +0.1%    +0.1%
                              (较上年同期)                               +1.6%    +1.7% 
    1330  美国实质所得                                        1月         持平    -0.5%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                2月15日当周         33.5     33.9
              四周均值(万人)                                               --    33.675
              续请失业金人数(万人)                     2月8日当周          297    295.3
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             2月初值         53.0     53.7
    1500  美国领先指标                                        1月        +0.4%    +0.1%  
    1500  美国费城联邦储备银行制造业指数                      2月          8.0  　  9.4   
    1630  美国克利夫兰联邦储备银行CPI                         1月          --     +0.3%     
    
    2月21日(五)
    1330  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                   1月        +0.1%    -0.2%
                                   (较上年同期)                          +1.3%    +1.2%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                      +0.1%    -0.4%
                           (较上年同期)                                  +1.3%    +1.3%
    1330  加拿大零售销售(较前月)                             12月        -0.4%    +0.6%
                扣除汽车零售销售(较上年同期)                              持平    +0.4%      
    1500  美国成屋销售年率(万户)                              1月          468      487
    1530  美国ECRI经济领先指标                        2月14日当周          --     132.2
    
    
    2月24日当周
    GMT时间    经济指标/活动                            公布时段      预估值       前值     
    2月24日(一)
    --    美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)             2月初值         --        56.7
    1330  美国芝加哥联储全国活动指数                          1月         --      正0.16
    1530  美国达拉斯联储制造业指数                            2月         --         3.8
    
    2月25日(二)
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              2月22日当周        --       +2.5%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            2月22日当周        --       +3.2%
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           12月         --       +0.1%
    1400  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会          12月
          地区房价指数(较前月)                                          +0.6%      +0.9%
                      (较上年同期)                                     +13.1%     +13.7%
          美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会                      
          地区房价指数(较前月)                                           持平      -0.1%
    1500  美国消费者信心                                      2月        80.1       80.7
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                    2月         --        正12
    1530  美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                    2月         --        18.1　
    
    2月26日(三)
    1200  美国抵押贷款市场指数                         2月21日当周        --       380.9
              再融资指数                                                  --     1,644.5
    1500  美国新屋销售年率(万户)                              1月        41.0       41.4 
    
    2月27日(四)
    --    美国建筑许可年率(万户)                              1月         --        93.7
    1330  加拿大经常帐(亿加元)                              第四季       --    赤字154.7
    1330  美国耐久财订单                                      1月       -0.5%      -4.2%
              扣除运输的耐久财订单                                      +0.2%      -1.3%
              扣除国防的耐久财订单                                        --       -3.5%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  持平     -0.6%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                 2月22日当周         --       --
              四周均值(万人)                                               --       --
              续请失业金人数(万人)                     2月15日当周         --       --
    1600  美国堪萨斯联储综合指数                              2月          --       +5 (完)
    
        
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 于春红; 审校 龚芳)
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