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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 08:06 BJT

《香港报摘》--经济日报2月20日

* 要闻版头条：

--澳门博彩牌照明年展开检讨，各方正备战续牌。投资界着眼税率、续牌费、牌照年期及其他投资要求四大关键，其中税率调整的影响最为重要。

* 其他：

--招商局旗下联合光伏 首个光伏互联网金融项目，选址在深圳前海，规模为1兆瓦，筹募资金额度为1,000万元人民币。

--金融发展局成员、光大控股 首席执行官陈爽透露，内地机遇小组今年负责的研究课题将包括中国企业走出去与香港角色、粤港澳自贸区及深化CEPA（内地与香港更紧密经贸关系安排）。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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