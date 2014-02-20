《香港报摘》--经济日报2月20日

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
* 要闻版头条：
--澳门博彩牌照明年展开检讨，各方正备战续牌。投资界着眼税率、续牌费、牌照年期及其他投资要求四大关键，其中税率调整的影响最为重要。
* 其他：
--招商局旗下联合光伏 首个光伏互联网金融项目，选址在深圳前海，规模为1兆瓦，筹募资金额度为1,000万元人民币。
--金融发展局成员、光大控股 首席执行官陈爽透露，内地机遇小组今年负责的研究课题将包括中国企业走出去与香港角色、粤港澳自贸区及深化CEPA（内地与香港更紧密经贸关系安排）。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。