欧洲经济指标预测--2月20日-2月27日****

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月17日当周 2月20日(四) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -0.8% -0.5% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差5.03 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -0.5% +0.4% (较上年同期) +0.9% +0.8% 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 49.6 49.3 Markit服务业PMI 49.4 48.9 Markit综合PMI -- 48.9 0828 德国Markit制造业PMI 2月初值 56.3 56.5 Markit服务业PMI 53.4 53.1 Markit综合PMI -- 55.5 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 54.0 54.0 Markit服务业PMI 51.9 51.6 Markit综合PMI 53.1 52.9 0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 12月 -- +2.3% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +3.0% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 12月 -- +0.9% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +0.4% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 2月 正5 负2 1500 欧元区消费者信心指数 2月 -11.25 -11.70 2月21日(五) 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.7% 意大利HICP(较上月) -2.1% -2.1% (较上年同期) +0.6% +0.6% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 1月 -90 103.8 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 90.4 0930 英国零售销售(较前月) 1月 -1.0% +2.6% (较上年同期) +5.0% +5.3% 2月24日当周 2月24日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 2月 -- 110.6 IFO企业现况指数 -- 112.4 IFO企业预期指数 -- 108.9 1000 欧元区通胀率(较上月) 1月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.7% +0.7% 2月24日-3月7日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 2月 -- +0.7% (较上年同期) -- +8.8% 2月25日(二) 0700 德国GDP详细报告(较上季) 第四季 -- +0.4% 0745 法国企业景气指数 2月 -- 100 0900 意大利消费者信心 2月 -- 98.0 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 12月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +0.10% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 2月 -- 14 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差34.3 2月25-28日 0700 德国进口物价(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- -2.3% 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 -- -2.5% (较上年同期) -- -2.4% 2月26日(三) 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 1月 -- 1.81 0700 德国GfK消费者信心指数 3月 -- 8.2 0900 意大利薪资指数(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.3% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.8% 2月27日(四) 0645 瑞士GDP(较上季) 第四季 -- +0.5% (较上年同期) -- +1.9% 0745 法国消费者信心指数 2月 -- 86 0815 瑞士非农就业岗位(万) 第四季 -- 419.6 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 -- 减少2.8 未经季节调整失业人数(万人) -- 310 经季节调整失业率 -- 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 292.7 0900 意大利企业信心指数 2月 -- 97.7 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 1月 -- +1.0% 民间贷款 -- -2.3% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.3% 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 2月初值 -- +1.2% (较前月) -- -0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- -0.6% (较上年同期) -- +1.3% 1500 欧元区企业景气指数 2月 -- 0.19 经济景气指数 -- 100.9 工业景气指数 -- 负3.9 服务业景气指数 -- 2.3 消费者信心指数 -- 负11.7 消费者通胀预期指数 -- 15.1 销售物价预期指数 -- 2.2 (完)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)