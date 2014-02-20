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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 08:20 BJT

表格：新加坡第四季GDP年增率达5.5%，优于路透调查预估的增长5.3%

路透新加坡2月20日 - 新加坡公布数据显示：

* 第四季GDP经季节调整后环比年率为增长6.1%

* 第四季GDP较上年同期增长5.5%(路透调查预估为增长5.3%)

* 维持2014年经济成长预估在2-4%

* 预计2014年整体贸易增长1.0%，非石油出口增长3.0%

* 2013年全年经济增长4.1%

* 新加坡公布强于预期的第四季GDP数据后，坡元缩减跌幅

以下为数据详情：

实际GDP变动(%)

2013 2013 2013 2013 2012

第四季 第三季 第二季 第一季 第四季

环比年率 6.1 0.3 14.9 1.5 7.6

(经季节调整)

较上年同期 5.5 5.8 4.2 0.6 2.2

(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
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