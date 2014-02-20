表格：新加坡第四季GDP年增率达5.5%，优于路透调查预估的增长5.3%

美国能源：特朗普签署行政令，在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透新加坡2月20日 - 新加坡公布数据显示：
* 第四季GDP经季节调整后环比年率为增长6.1%
* 第四季GDP较上年同期增长5.5%(路透调查预估为增长5.3%)
* 维持2014年经济成长预估在2-4%
* 预计2014年整体贸易增长1.0%，非石油出口增长3.0%
* 2013年全年经济增长4.1%
* 新加坡公布强于预期的第四季GDP数据后，坡元缩减跌幅
以下为数据详情：
实际GDP变动(%)
2013 2013 2013 2013 2012
第四季 第三季 第二季 第一季 第四季
环比年率 6.1 0.3 14.9 1.5 7.6
(经季节调整)
较上年同期 5.5 5.8 4.2 0.6 2.2
(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%