美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称利率将维持低档，需更新前瞻指引

威廉姆斯在预先准备好的讲稿中表示，在美联储修改关于什么情况将来会促使其升息的说法时，他希望美联储定性地强调将如何对经济形势变化做出反应。

谈到每月650亿美元的购债计划时，威廉姆斯说审慎的缩减步伐并不是"固定不变"，但央行不会轻易地搁置缩减行动。

威廉姆斯对于美国经济复苏的看法亦相当乐观，称其为美联储调整利率指引铺平了道路。

他说，“我想强调，货币政策正常化可能是一个渐进的过程，我预期联邦基金利率将保持近零水准直至明年中后期。”他补充说，美联储应该避免“过于简单化地”把政策绑定在一两个经济指标上面。(完)