美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称利率将维持低档，需更新前瞻指引

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
威廉姆斯在预先准备好的讲稿中表示，在美联储修改关于什么情况将来会促使其升息的说法时，他希望美联储定性地强调将如何对经济形势变化做出反应。
谈到每月650亿美元的购债计划时，威廉姆斯说审慎的缩减步伐并不是"固定不变"，但央行不会轻易地搁置缩减行动。
威廉姆斯对于美国经济复苏的看法亦相当乐观，称其为美联储调整利率指引铺平了道路。
他说，“我想强调，货币政策正常化可能是一个渐进的过程，我预期联邦基金利率将保持近零水准直至明年中后期。”他补充说，美联储应该避免“过于简单化地”把政策绑定在一两个经济指标上面。(完)
(编译 张明钧/张涛；审校 龚芳/戴素萍)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
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