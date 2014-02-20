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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 08:08 BJT

表格：外资2月15日止当周持续卖超日股，日本投资者转为买超外国债券

路透东京2月20日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在2月15日止当周仍卖超日股。

外资当周在日本股市卖超2,790亿日圆，前一周卖超750亿日圆。

日本投资人最近一周买超外国债券5,015亿日圆，前一周为卖超6,130亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

2月 9日-2月15日 -279.0 -109.3 -1,391.3

2月 2日-2月 8日 　-75.0r +335.0r -417.8r

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

2月 9日-2月15日 +34.8 +501.5 +21.4

2月 2日-2月 8日 -244.3 -613.0r +28.9

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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