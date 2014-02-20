表格：外资2月15日止当周持续卖超日股，日本投资者转为买超外国债券

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透东京2月20日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在2月15日止当周仍卖超日股。
外资当周在日本股市卖超2,790亿日圆，前一周卖超750亿日圆。
日本投资人最近一周买超外国债券5,015亿日圆，前一周为卖超6,130亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
2月 9日-2月15日 -279.0 -109.3 -1,391.3
2月 2日-2月 8日 -75.0r +335.0r -417.8r
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
2月 9日-2月15日 +34.8 +501.5 +21.4
2月 2日-2月 8日 -244.3 -613.0r +28.9
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
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