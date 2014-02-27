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亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 08:18 BJT

表格：外资2月22日止当周转为买超日股，日本投资者继续买超外国债券

路透东京2月27日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在2月22日止当周转为买超日股。

外资当周在日本股市买超758亿日圆，前一周卖超2,787亿日圆。

日本投资人最近一周买超外国债券5,988亿日圆，前一周为买超5,035亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

2月16日-2月22日 +75.8 +136.3 -313.4

2月 9日-2月15日 -278.7r -109.5r -1,391.3

2月 2日-2月 8日 　 -75.3r +335.0 -417.8

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

2月16日-2月22日 -192.6 +598.8 -23.4

2月 9日-2月15日 +31.3r +503.5r +21.5r

2月 2日-2月 8日 -243.7r -613.1r +28.9

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)。(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
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