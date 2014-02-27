表格：外资2月22日止当周转为买超日股，日本投资者继续买超外国债券

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透东京2月27日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在2月22日止当周转为买超日股。
外资当周在日本股市买超758亿日圆，前一周卖超2,787亿日圆。
日本投资人最近一周买超外国债券5,988亿日圆，前一周为买超5,035亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
2月16日-2月22日 +75.8 +136.3 -313.4
2月 9日-2月15日 -278.7r -109.5r -1,391.3
2月 2日-2月 8日 -75.3r +335.0 -417.8
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
2月16日-2月22日 -192.6 +598.8 -23.4
2月 9日-2月15日 +31.3r +503.5r +21.5r
2月 2日-2月 8日 -243.7r -613.1r +28.9
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)。(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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