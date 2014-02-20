《中国报摘》--中国证券报2月20日

* 头版头条:

--中国石化 启动混合所有制改革。董事会同意在对中国石化油品销售业务板块现有资产、负债进行审计、评估的基础上进行重组，同时引入社会和民营资本参股，实现混合所有制经营，社会和民营资本持股比例将根据市场情况厘定。

* 其他:

--格力电器 公告，实际控制人珠海市国资委拟以无偿划转方式，将格力集团持有的格力地产 51.94%股权及债权等资产，注入其新设立的全资公司，格力地产将从格力集团剥离，格力集团旗下上市公司将只保留格力电器。珠海国资委并拟将格力集团不超过49%的股权通过公开挂牌转让的方式引入战略投资者。

--针对光大证券原策略投资部总经理杨剑波起诉证监会一案，上海证券交易所和中国金融期货交易所做出回应。其中上交所称，杨剑波关于上交所的说法有诸多不实之处。在行政诉讼程序中，该本所将按有关要求，以适当方式向有关方面提交事实和证据材料。

--住房和城乡建设部总经济师冯俊表示，住建部已于去年5月将《城镇住房保障条例》的送审稿上报国务院法制办，目前该草案已征求各部门、各地方和社会机构意见，住建部争取尽快将条例上报国务院并公开征求社会意见。

--基金业协会官网数据显示，截至1月底，90家基金公司和两家证券公司所管理的公募基金净值规模达到31,238.14亿元人民币，其中货币型基金扩张惊人，1月底份额规模达9,532.39亿份，环比增加27.46%。

--北京银行 与小米科技签署移动互联网金融全面合作协议，双方将在移动支付、便捷信贷、产品定制、渠道拓展等多个方向探讨合作。

--包钢股份 、包钢稀土 同时公告称，均接到控股股东包钢集团有关规划通知，包钢股份为包钢集团铁、有色金属、煤炭等上游矿产资源及相应产品的唯一整合方，包钢稀土为包钢集团稀土冶炼、分离、及应用业务的整合方。