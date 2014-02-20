《中国报摘》--中国证券报2月20日

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
* 头版头条:
--中国石化 启动混合所有制改革。董事会同意在对中国石化油品销售业务板块现有资产、负债进行审计、评估的基础上进行重组，同时引入社会和民营资本参股，实现混合所有制经营，社会和民营资本持股比例将根据市场情况厘定。
* 其他:
--格力电器 公告，实际控制人珠海市国资委拟以无偿划转方式，将格力集团持有的格力地产 51.94%股权及债权等资产，注入其新设立的全资公司，格力地产将从格力集团剥离，格力集团旗下上市公司将只保留格力电器。珠海国资委并拟将格力集团不超过49%的股权通过公开挂牌转让的方式引入战略投资者。
--针对光大证券原策略投资部总经理杨剑波起诉证监会一案，上海证券交易所和中国金融期货交易所做出回应。其中上交所称，杨剑波关于上交所的说法有诸多不实之处。在行政诉讼程序中，该本所将按有关要求，以适当方式向有关方面提交事实和证据材料。
--住房和城乡建设部总经济师冯俊表示，住建部已于去年5月将《城镇住房保障条例》的送审稿上报国务院法制办，目前该草案已征求各部门、各地方和社会机构意见，住建部争取尽快将条例上报国务院并公开征求社会意见。
--基金业协会官网数据显示，截至1月底，90家基金公司和两家证券公司所管理的公募基金净值规模达到31,238.14亿元人民币，其中货币型基金扩张惊人，1月底份额规模达9,532.39亿份，环比增加27.46%。
--北京银行 与小米科技签署移动互联网金融全面合作协议，双方将在移动支付、便捷信贷、产品定制、渠道拓展等多个方向探讨合作。
--包钢股份 、包钢稀土 同时公告称，均接到控股股东包钢集团有关规划通知，包钢股份为包钢集团铁、有色金属、煤炭等上游矿产资源及相应产品的唯一整合方，包钢稀土为包钢集团稀土冶炼、分离、及应用业务的整合方。
--据中钢协统计，2月上旬末重点钢企钢材库存为1,632.84万吨，旬环比增加20.02%，创历史新高。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。