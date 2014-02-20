《香港报摘》--信报2月20日

* 要闻版头条：

--港股连升四天，汇控 续成升市功臣。该公司将于下周一公布全年业绩，投资者偷步追入，昨天股价再升1.5港元，收市报84.85港元，成功收复俗称牛熊分界线的250天线。

* 其他：

--拥有UNIQLO品牌的迅销（新上市编号6288）将于下月5日以预托证券（HDR）介绍形式在港第二上市。公司表示，计划每年在区内增设80至100家新店，展望未来5至10年，大中华区有机会取代日本成为集团的最大市场。

--金活医药 执行董事林玉生透露，期望于2014年内落实并购项目，目标为生产非处方（OTC）中成药的药厂；以及拓展电子商务售药业务，计划于内地伙拍电商巨企经营，更称有兴趣与腾讯 合作。

--内地科网巨头阿里巴巴 继续在网购平台大展拳脚，旗下的天猫国际（www.tmall.hk）昨天正式开业，主力向内地消费者供应海外直接入口的原装货品。（完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。