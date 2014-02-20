《香港报摘》--信报2月20日

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
* 要闻版头条：
--港股连升四天，汇控 续成升市功臣。该公司将于下周一公布全年业绩，投资者偷步追入，昨天股价再升1.5港元，收市报84.85港元，成功收复俗称牛熊分界线的250天线。
* 其他：
--拥有UNIQLO品牌的迅销（新上市编号6288）将于下月5日以预托证券（HDR）介绍形式在港第二上市。公司表示，计划每年在区内增设80至100家新店，展望未来5至10年，大中华区有机会取代日本成为集团的最大市场。
--金活医药 执行董事林玉生透露，期望于2014年内落实并购项目，目标为生产非处方（OTC）中成药的药厂；以及拓展电子商务售药业务，计划于内地伙拍电商巨企经营，更称有兴趣与腾讯 合作。
--内地科网巨头阿里巴巴 继续在网购平台大展拳脚，旗下的天猫国际（www.tmall.hk）昨天正式开业，主力向内地消费者供应海外直接入口的原装货品。（完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。