《全球主要国家债券发行预告》--2月20日-2月27日

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透2月20日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 2/20 日本 三个月期贴现国库券 2/20 西班 债券标售 牙 2/20 法国 中期政府债券(BTAN)/指数关联债券 2/20 英国 2023年到期公债 2/21 日本 提高流动性债券标售 2/24 1350 法国 国库券(BTF) 2/25 意大 零息/BTP债券标售 利 2/25 西班 三个月和九个月国库券 牙 2/25 日本 40年期政府公债 2/25 美国 两年期公债 2/26 意大 国库券 利 2/26 德国 30亿欧元 30年期联邦债券 2/26 美国 两年期浮息债券 2/26 美国 五年期公债 2/27 日本 三个月期贴现国库券 2/27 美国 七年期公债 2/27 意大 中长期债券标售 利 2/27 日本 两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王兴亚；审校 于春红)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。