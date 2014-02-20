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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 08:23 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月20日-2月27日

路透2月20日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。

 日期  时间  国家   规模      发行细节
 2/20        日本             三个月期贴现国库券
 2/20        西班             债券标售
             牙               
 2/20        法国             中期政府债券(BTAN)/指数关联债券
 2/20        英国             2023年到期公债
 2/21        日本             提高流动性债券标售
 2/24  1350  法国             国库券(BTF)
 2/25        意大             零息/BTP债券标售
             利               
 2/25        西班             三个月和九个月国库券
             牙               
 2/25        日本             40年期政府公债
 2/25        美国             两年期公债
 2/26        意大             国库券
             利               
 2/26        德国   30亿欧元  30年期联邦债券
 2/26        美国             两年期浮息债券
 2/26        美国             五年期公债
 2/27        日本             三个月期贴现国库券
 2/27        美国             七年期公债
 2/27        意大             中长期债券标售
             利               
 2/27        日本             两年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚；审校 于春红)
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