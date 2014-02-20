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市场报道 | 2014年 2月 20日 星期四 08:24 BJT

《美国重要政经日程》--2月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周初请失业金人数；发布1月消费者物价指数(CPI)和实质所得数据。

1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1500 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1600 - 美国经济谘商会发布1月领先指标

1600 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据

1600 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售；并宣布标售两年期、五年期和七年期公债，以及两年期浮动利率债券

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运输量

2000 - 财政部标售30年期通胀保值公债

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100后 - 投资公司协会(ICI)发布一周货币市场共同基金数据

2130 - 美联储公布一周资产负债情况

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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