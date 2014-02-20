《美国重要政经日程》--2月20日

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周初请失业金人数；发布1月消费者物价指数(CPI)和实质所得数据。
1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1500 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告
1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1600 - 美国经济谘商会发布1月领先指标
1600 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据
1600 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售；并宣布标售两年期、五年期和七年期公债，以及两年期浮动利率债券
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运输量
2000 - 财政部标售30年期通胀保值公债
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100后 - 投资公司协会(ICI)发布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美联储公布一周资产负债情况
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 张涛)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)