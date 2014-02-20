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市场报道 | 2014年 2月 20日 星期四 08:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元拉回讯号初步成形

0020GMT

* 周二日线收在费波纳奇61.8%回档位及1月24日高点1.374上方

* 昨日走势扭转，日线收在该点位下方，此为一警讯

* 在1.374上方停止单遭触发之后动能降温，料将呈现拉回

* 位于1.3652的50日移动均线是关键支撑区的顶点，至少将拉回至此

* 日线收在该点位下方将进一步下探

* 浏览技术图表请点选(link.reuters.com/buj96v)(完)

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