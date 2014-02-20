《汇市简讯》欧元/美元拉回讯号初步成形

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
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* 周二日线收在费波纳奇61.8%回档位及1月24日高点1.374上方
* 昨日走势扭转，日线收在该点位下方，此为一警讯
* 在1.374上方停止单遭触发之后动能降温，料将呈现拉回
* 位于1.3652的50日移动均线是关键支撑区的顶点，至少将拉回至此
* 日线收在该点位下方将进一步下探
* 浏览技术图表请点选(link.reuters.com/buj96v)(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)