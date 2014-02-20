美国个股：Facebook将耗资190亿美元收购WhatsApp

基于智能手机的简讯应用软件正风靡北美，亚洲和欧洲市场。

“与外界联系是你每天都必须使用的功能，而且它的网络效应也很强，”另外一个炙手可热的即时通讯公司Snapchat的早期投资者Jonathan Teo表示。这家公司在一年前也曾接到过Facebook的收购出价。

“Facebook更加侧重在内容，尚未充分发掘出通讯功能。”

根据协议内容，WhatsApp的联合创始人兼执行长Jan Koum将加入Facebook董事会，后者则将在支付160亿美元现金加股票之外，再向包括Koum在内的WhatsApp创始人额外提供价值30亿美元的限制性股份。

Facebook股价在盘后下跌5%至64.70美元，此前在常规交易收报68.06美元。

Facebook周三表示，将支付40亿美元现金和大约120亿美元股票收购WhatsApp，此为该公司有史以来最大手笔的收购。

Facebook承诺将保留WhatsApp的品牌和服务，并许诺若最终未能完成交易，将支付10亿美元现金的分手费。

Facebook聘请Allen & Co担任顾问，WhatsApp则由摩根士丹利提供顾问服务。(完)