《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月20日

*工商时报：

--在高利差的获利机会吸引下，柬埔寨、缅甸、越南、寮国(老挝)等东南亚国家，成为今年台资银行海外布局首攻目标。其中又以柬埔寨最热门，布局进度快的第一银行，申设柬埔寨堆谷、桑园支行，预估今年6月开业，进一步提升海外获利；主要企金大型银行今年来自海外获利占比，均提升至三成水位甚至更高。

--为加强吓阻非住宅用地违规兴建住宅，台北市政府新订〞台北市不得为住宅使用地区申请建筑许可处理原则〞，除已规范的工业区，更进一步扩大管制，将都市计划规定不准许作住宅的使用分区（商业区、娱乐区、办公服务区及科技产业专用区等）纳入，要求建商须先缴交保证金，强力执行非住宅区房屋，不得作为住宅使用。

--台湾快速迈向高龄化社会，预计2025年老年人口达20%，日间照护需求渐增，行政院长江宜桦昨日指示卫福部研议，全国各地普设日间照顾服务中心，在质与量上做提升，卫福部将盘点资源，最终目标是一行政区、至少有一间日照中心。

--〞两岸协议成效检讨会议〞今日在湖南长沙登场，海基会副董事长张显耀将率台湾经济部等多部门司局级主管出席，台方可望就〞经济合作架构协议（ECFA）〞大陆承诺的服务业早收清单内容，取得突破。

--据悉，由于对资本需求的迫切性甚将使放款动能受限，过半公股银行近来已拍定今年的金融债券发行计划，初估今年发行规模合计将逾去年，八大行库合计将发行超过千亿台币的金融次顺位债券，其中更约有一半部位将在上半年倾巢而出。

*经济日报：

--研发投资抵减大松绑，据了解，行政院近期已敲定，放宽企业研发投资抵减年限，由目前的〞限当年抵扣〞，延长至三年，新措施可望在今年内上路，明年企业报税时，就可使用。此外，新办法也扩大鼓励文创业者可适用研发投资抵减。

--台湾石化厂投入大陆古雷石化区的投资团队生变，继中石化 退出后，台橡 、国乔 昨日宣布退出。此消息震惊石化业界，连二次发生股东退出，为此投资案投入变数。

--中东热钱挥军来台，阿曼资本市场监理机构（CMA）将与柜买中心签定合作计划，未来柜买中心将带领台资企业进驻阿曼，同时将引导阿曼主权基金进台湾，为台股增添新的资金动能。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。