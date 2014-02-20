《中国重要政经日程》--2月20日

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
============================今日重要政经日程=======================
2/20(四)
--塞内加尔共和国总统马基·萨勒于2月19日至22日对中国进行国事访问。
*--中国交易市场第一届高峰论坛2月20日至21日在辽宁省大连举行。
============================近期重要政经日程=======================
2/22(六)
--“远见杯”全球宏观经济预测春季年会在北京召开。
*--第四届中国县域经济发展高层论坛在北京举办。
2/24(一)
*--特立尼达和多巴哥共和国总理卡姆拉·佩萨德-比塞萨尔将于2月24日至28日访华。
3/3(一)
--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。
3/5(三)
--十二届全国人大第二次会议在北京召开。
3/22（六）
--第15届中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“全面深化改革的中国”（至24日）。
5/15(四)
--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。