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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 08:31 BJT

《中国重要政经日程》--2月20日

============================今日重要政经日程=======================

2/20(四)

--塞内加尔共和国总统马基·萨勒于2月19日至22日对中国进行国事访问。

*--中国交易市场第一届高峰论坛2月20日至21日在辽宁省大连举行。

============================近期重要政经日程=======================

2/22(六)

--“远见杯”全球宏观经济预测春季年会在北京召开。

*--第四届中国县域经济发展高层论坛在北京举办。

2/24(一)

*--特立尼达和多巴哥共和国总理卡姆拉·佩萨德-比塞萨尔将于2月24日至28日访华。

3/3(一)

--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。

3/5(三)

--十二届全国人大第二次会议在北京召开。

3/22（六）

--第15届中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“全面深化改革的中国”（至24日）。

5/15(四)

--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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