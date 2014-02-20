《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日

* 明报：

--光大控股 首席执行官陈爽透露，已就分拆旗下飞机租赁业务上市，向港交所递交A1上市申请表格，预计在第二季度会有结果；公司未来有意与母公司光大集团商讨售回其光大银行 3.75%和光大证券 33.33%的股份，并寻求机会购入东部沿海地区一家城市商业银行。

* 星岛日报：

--澳门励骏 首席财务总监陈建文表示，公司决定加大渔人码头重建项目的投资，当中第三家酒店的投资额由20亿港元增至30亿港元。

--东亚银行 宣布向旗下的东亚中国额外注资20亿元人民币资本金，由80亿增至100亿元，以促进内地业务的拓展。

* 苹果日报：

--有本地报章指澳门政府有意将赌博牌照年期由现时20年减至五年。澳博 行政总裁苏树辉指出，法例早订明现时转批给合约于20年期限届满后最多只可再续约五年，而未来再重新批出的新赌牌合约会否缩短年期，他则说未有听闻。

* 东方日报：

--香港政府决心未来增加住宅供应，市场估计下年度卖地表将出现多幅近年罕见大型地皮，预期可提供逾1.23万个供应，连同本年度滚存土地，下年度卖地计划内的住宅单位供应量，势创近10年最多。

* 文汇报：

--市场消息指，哈尔滨银行来港上市的申请料可3月初获得监管机构批准，计划于4月上市，集资10亿美元。

* 大公报：

--早前传出珠江钢管 拟发行2-3亿元的三年期人民币债券，指导利率约11.5%，但市场消息指，由于市场反应欠佳，公司已取消发债计划。此外，中国地产 亦叫停点心债发行。（完）