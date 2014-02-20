《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
* 明报：
--光大控股 首席执行官陈爽透露，已就分拆旗下飞机租赁业务上市，向港交所递交A1上市申请表格，预计在第二季度会有结果；公司未来有意与母公司光大集团商讨售回其光大银行 3.75%和光大证券 33.33%的股份，并寻求机会购入东部沿海地区一家城市商业银行。
* 星岛日报：
--澳门励骏 首席财务总监陈建文表示，公司决定加大渔人码头重建项目的投资，当中第三家酒店的投资额由20亿港元增至30亿港元。
--东亚银行 宣布向旗下的东亚中国额外注资20亿元人民币资本金，由80亿增至100亿元，以促进内地业务的拓展。
* 苹果日报：
--有本地报章指澳门政府有意将赌博牌照年期由现时20年减至五年。澳博 行政总裁苏树辉指出，法例早订明现时转批给合约于20年期限届满后最多只可再续约五年，而未来再重新批出的新赌牌合约会否缩短年期，他则说未有听闻。
* 东方日报：
--香港政府决心未来增加住宅供应，市场估计下年度卖地表将出现多幅近年罕见大型地皮，预期可提供逾1.23万个供应，连同本年度滚存土地，下年度卖地计划内的住宅单位供应量，势创近10年最多。
* 文汇报：
--市场消息指，哈尔滨银行来港上市的申请料可3月初获得监管机构批准，计划于4月上市，集资10亿美元。
* 大公报：
--早前传出珠江钢管 拟发行2-3亿元的三年期人民币债券，指导利率约11.5%，但市场消息指，由于市场反应欠佳，公司已取消发债计划。此外，中国地产 亦叫停点心债发行。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。