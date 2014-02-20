《新兴市场重要经济事件预告》--2月20日-2月27日

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月20日(四)
悉尼--20国集团(G20)会议在澳洲举行(至2月21日)。演讲者有土耳其副总理Ali Babacan、金融稳定委员会秘书长Svein Andresen、美国财政部助理部长Marisa Lago及南非央行副总裁Daniel Mminele等人。
首尔--韩国央行总裁金仲秀会见国内银行业首脑，讨论当前经济事件(2230)。
布拉格--捷克央行管理委员会召开会议，无货币政策议程。
2月21日(五)
新加坡--新加坡财长尚达曼发表年度预算演说(0730)。
2月22日(六)
悉尼--G20财政部长和央行总裁在悉尼会面(至2月23日)。
2月24日(一)
仰光--东南亚国协(东盟)金融和央行工作小组会议(至2月26日)。
2月25日(二)
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至2月26日)。
2月26日(三)
开普敦--南非财长Pravin Gordhan向议会阐述预算案(1200)。
2月27日(四)
维也纳--奥地利央行和财政部主办主题为“国际货币体系”的会议(至2月28日)。发言者包括奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委普雷特、意大利经济财政部部长萨柯曼尼和土耳其央行副总裁Turalay Kenc。
法兰克福--金融稳定性和央行职能研讨会(至2月28日)。发言人包括：德国央行总裁魏德曼、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)、欧洲央行总裁德拉吉、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)。
仰光--东盟与中日韩(ASEAN+3)金融和央行工作小组会议(至2月28日)。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 于春红)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。