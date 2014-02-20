版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 08:40 BJT

路透调查：美国上周原油库存料增加，油品库存或下降

路透2月19日 - 周三公布的路透调查显示，上周美国商业原油库存料增加，因炼油厂生产放慢；而油品库存则料减少。

路透查访的10名分析师平均预估，2月14日止当周美国原油库存料上升200万桶。

调查平均估计，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料下降200万桶，因天气持续寒冷；而汽油库存则料减少50万桶。

“馏分油库存应会再度大减，主要因上周东北部仍然严寒，进一步削减取暖油供应，”Ritterbusch & Associates副总裁Jim Ritterbusch说。

“然而因为日进口量重回超过30万桶水准，因此库存减幅可能有限。”

2月14日止当周炼厂产能利用率料下降0.5个百分点，从此前一周的87.1%下滑至86.6%。

美国石油协会(API)周三公布的数据显示，最近一周原油库存下降47.3万桶，汽油库存增加140万桶，馏分油库存减少67.6万桶。

美国能源资料协会(EIA)的油库存数据将于周四1500GMT公布，较平时晚一天，因周一为总统日假期。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐