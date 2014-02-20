中国证券：上交所和中金所称光大证券乌龙指主角杨剑波对其说法存不实处

路透北京2月20日 - 在中国证监会表态仍将坚持光大证券 去年8月16日“乌龙指”事件原有立场后，上海证券交易所和中国金融期货交易所近日均回应称，作为当事人之一的杨剑波对其说法存不实之处。

中国证券报周四引述上交所称，已注意到近日相关报道。杨剑波关于该所的说法有诸多不实之处，将在行政诉讼程序中，以适当方式提交事实和证据材料。

中金所有关部门负责人则向新华社称，已关注到近日相关报道和讨论，也注意到有关当事人关于中金所的说法存在曲解和不实。中金所当天也对其他交易量较大的会员和客户进行了监管提醒，属于正当履行监管职责。