《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月20日

路透香港2月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较 .(1美元=7.7554港元 ) 美国股市周三下跌，道琼工业指数 收低89.84点，或0.56%，至16,040.56点。此前美国 联邦储备理事会(FED/美联储)公布最近一次的政策会议记录，当中暗示除非出现重大经济意外，否 则将持续缩减购债刺激措施。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 162.000 -1.07 46101 12.564 -0.45 中国铝业 9.280 -0.32 49797 2.879 0.31 中国移动 47.610 0.04 183411 73.847 0.20 中国人寿 44.480 0.63 78710 22.997 -0.23 中石油 103.540 1.73 63882 8.030 1.01 中石化 83.510 8.43 208971 6.477 7.05 汇丰控股 54.430 -0.27 2542092 84.425 -0.50 中电信 46.710 1.35 39859 3.623 1.19 中国联通 13.210 -0.75 141316 10.245 -0.34 兖州煤业 7.810 1.43 70644 6.057 0.45 华能国际 36.580 0.83 13062 7.092 -0.53 南方航空 18.280 0.66 22151 2.835 1.26 东方航空 19.600 1.66 16071 3.040 1.00 中芯国际 4.220 -1.63 75977 0.655 -2.31 (完) (整理 梁慧仪)