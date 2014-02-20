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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 08:36 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月20日

路透香港2月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较
.(1美元=7.7554港元 )
    
    美国股市周三下跌，道琼工业指数 收低89.84点，或0.56%，至16,040.56点。此前美国
联邦储备理事会(FED/美联储)公布最近一次的政策会议记录，当中暗示除非出现重大经济意外，否
则将持续缩减购债刺激措施。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       162.000   -1.07      46101            12.564      -0.45
 中国铝业                       9.280   -0.32      49797             2.879       0.31
 中国移动                      47.610    0.04     183411            73.847       0.20
 中国人寿                      44.480    0.63      78710            22.997      -0.23
 中石油                       103.540    1.73      63882             8.030       1.01
 中石化                        83.510    8.43     208971             6.477       7.05
 汇丰控股                      54.430   -0.27    2542092            84.425      -0.50
 中电信                        46.710    1.35      39859             3.623       1.19
 中国联通                      13.210   -0.75     141316            10.245      -0.34
 兖州煤业                       7.810    1.43      70644             6.057       0.45
 华能国际                      36.580    0.83      13062             7.092      -0.53
 南方航空                      18.280    0.66      22151             2.835       1.26
 东方航空                      19.600    1.66      16071             3.040       1.00
 中芯国际                       4.220   -1.63      75977             0.655      -2.31
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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