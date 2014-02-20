《全球汇市》美元持坚，此前美联储会议纪录支持缩减计划不变

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
欧元兑日圆 回吐部分涨幅，报140.48日圆，此前周二在141.00上方创下三周高点。
加元整理跌幅，周三大跌逾1%，为两年多以来最大跌幅，因此前国内趸售(批发)贸易数据低迷。
加元兑美元 报1.1072加元，从周三早盘的一个月高点1.0911回落。
加拿大12月趸售贸易下滑1.4%，在当月一系列黯淡的经济数据上再添一笔，但部分分析师将数据令人失望归因于冬季天气糟糕。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3732 1.3732 +0.00 -0.09 1.3745
美元/日圆 102.28 102.31 -0.03 -2.87 105.30
欧元/日圆 140.43 140.49 -0.04 -2.97 144.73
美元/瑞郎 0.8886 0.8885 +0.01 -0.47 0.8928
英镑/美元 1.6677 1.6679 -0.01 +0.73 1.6556
美元/加元 1.1077 1.1076 +0.01 +4.30 1.0620
澳元/美元 0.9000 0.8997 +0.03 +0.98 0.8913
新西兰元/美元 0.8271 0.8272 -0.01 +0.79 0.8206
澳元/日圆 92.040 92.050 -0.01 -1.93 93.850
新西兰元/日圆 84.590 84.630 -0.05 -2.11 86.410
英镑/日圆 170.54 170.63 -0.05 -2.17 174.33
澳元/新西兰元 1.0875 1.0870 +0.05 +0.25 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/李婷仪/戴素萍/朱晓军；审校 张涛)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。