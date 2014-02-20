中国债市：九个月国库现金定存中标利率6.30%--业内人士

路透上海2月20日 - 业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的500亿元人民币九个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为6.30%。

今日进行的国库现金定存为今年第三期，起息日为2月20日，到期日为11月20日。包括本次，今年以来已进行的招标情况如下：

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%

二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%

三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%

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1,400