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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 08:55 BJT

台湾金融：柜买中心与阿曼资本市场主管机关将签定合作计划

路透台北2月20日 - 台湾中小型企业筹资的发行与交易市场--柜买中心周三稍晚表示，中东地区的阿曼(Oman)资本市场主管机关（CMA），来台拜访柜买中心，希望能协助阿曼成立中小企业筹资平台。

未来CMA及台湾柜买中心并将签定合作计划。本地经济日报表示，未来柜买中心将带动台资企业前进阿曼，同时引进阿曼主权基金前进台湾，为台股增添新的动能。

柜买中心新闻稿并称，CMA针对伦敦AIM市场以及台湾柜买市场进行比较研究，发现AIM之挂牌率、流动性、退市率及其所推行的保荐人制度(NOMADS)之成效皆不及柜买市场，因而主动联系柜买中心，安排前来实地访问，学习如何利用资本市场协助该国中小企业发展。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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