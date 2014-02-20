台湾金融：柜买中心与阿曼资本市场主管机关将签定合作计划

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透台北2月20日 - 台湾中小型企业筹资的发行与交易市场--柜买中心周三稍晚表示，中东地区的阿曼(Oman)资本市场主管机关（CMA），来台拜访柜买中心，希望能协助阿曼成立中小企业筹资平台。
未来CMA及台湾柜买中心并将签定合作计划。本地经济日报表示，未来柜买中心将带动台资企业前进阿曼，同时引进阿曼主权基金前进台湾，为台股增添新的动能。
柜买中心新闻稿并称，CMA针对伦敦AIM市场以及台湾柜买市场进行比较研究，发现AIM之挂牌率、流动性、退市率及其所推行的保荐人制度(NOMADS)之成效皆不及柜买市场，因而主动联系柜买中心，安排前来实地访问，学习如何利用资本市场协助该国中小企业发展。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。