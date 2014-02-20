《香港重要政经日程》--2月20日-2月28日

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
==================今日重要政经消息==================
2月20日（周四）
-- 时代地产 公布全年业绩。
-- 大昌行集团 公布全年业绩。
-- 卡宾 公布全年业绩。
-- 百盛集团 公布全年业绩。
-- 佳兆业集团 公布全年业绩。
--09:00 联太工业 周年股东大会。
--14:30 高力国际香港住宅楼市前景记者会。
--14:30 中信泰富 公布全年业绩记者会。
--16:45 光汇石油 公布全年业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
2月21日（周五）
-- 思捷环球 公布中期业绩。
-- 友邦保险 公布全年业绩。
--09:00 洛阳玻璃 在中国举行股东特别大会。
--09:00 华能国际 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国通信服务 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国光大控股 股东特别大会。
*--11:30 时代地产 全年业绩记者会。
-- 公布1月消费物价指数（CPI）。
2月24日（周一）
-- 汇丰控股 公布全年业绩。
-- 恒生银行 公布全年业绩。
-- 长江生命科技 公布全年业绩。
-- 冠军产业信托 公布全年业绩。
-- 和电香港 公布全年业绩。
-- 玖龙纸业 公布中期业绩。
-- TCL通讯 公布全年业绩。
-- TCL多媒体 公布全年业绩。
2月25日（周二）
-- 长江基建集团 公布全年业绩。
-- 电能实业 公布全年业绩。
-- 万科置业(海外) 公布全年业绩。
-- 公布1月出入口数字。
--11:15 玖龙纸业 中期业绩记者会。
2月26日（周三）
-- 公布财政预算案以及第四季GDP。
-- 港交所 公布全年业绩。
-- 鹰君 公布全年业绩。
-- 方兴地产 公布全年业绩
--14:30 安踏体育 全年业绩记者会。
2月27日（周四）
-- 中国联通 公布全年业绩。
-- 中电控股 公布全年业绩。
-- 中国光大国际 公布全年业绩。
-- 佐丹奴 公布全年业绩。
-- 电讯盈科 公布全年业绩 。
2月28日（周五）
-- 新鸿基地产 公布中期业绩。
-- 中国海外宏洋 公布全年业绩。
-- 长江实业 公布全年业绩。
-- 和记黄埔 公布全年业绩。
-- 高鑫零售 公布全年业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。