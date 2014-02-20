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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 08:55 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆多空激战，可能先回测91支撑

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* 走势震荡，因在关键的50日/200日均线附近交投

* 多空正在此一关键的阻力区交战

* 若持续在200日均线上方交投，暗示将出现下一阶段涨势

* 未来数周目标为费波纳奇50%回档位95.9

* 很有可能先回测91的关键支撑位

* 浏览技术图表请点选(link.reuters.com/kuj96v)(完)

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