国际油市：美国原油在近四个月高点交投，等待美中数据

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
0028GMT，美国3月原油期货 小涨0.08美元至每桶103.39.该合约周四到期，周三收位创10月8日来最高。
布兰特原油 周三结算价报每桶110.47美元，创今年最高。4月布兰特原油较美国原油期货升水跌至每桶约7.60美元，为10月来最低。
据美国石油协会(API)公布数据显示，美国上周原油库存减少，因进口下滑。同时汽油库存增加，馏分油库存减少。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/孙茉莉; 审校 于春红)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。