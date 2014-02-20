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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 08:57 BJT

国际油市：美国原油在近四个月高点交投，等待美中数据

0028GMT，美国3月原油期货 小涨0.08美元至每桶103.39.该合约周四到期，周三收位创10月8日来最高。

布兰特原油 周三结算价报每桶110.47美元，创今年最高。4月布兰特原油较美国原油期货升水跌至每桶约7.60美元，为10月来最低。

据美国石油协会(API)公布数据显示，美国上周原油库存减少，因进口下滑。同时汽油库存增加，馏分油库存减少。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/孙茉莉; 审校 于春红)
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