离岸人民币：意大利圣保罗银行发行五年期点心债，定价利率4.5%--标售文件

路透台北2月20日 - 据承销人士周四提供资料显示，义大利圣保罗银行 发行6.5亿人民币点心债，发行年期为五年期，定价利率为4.5%。此为意大利第一家公司发行人民币债券。

该期债券以4.5%定价，并在卢森堡挂牌。将于2月27日发行，预计2019年2月27日到期。

此前路透报导意大利金融集团Intesa Sanpaolo S.p.A.的爱尔兰分支机构正在为其五年期点心债询价，指导利率为4.5%。

共同承销商包括：Banca IMI，汇丰(B&D)以及永丰金控。（完） (记者 詹静宜 审校 曾祥进)