离岸人民币：意大利圣保罗银行发行五年期点心债，定价利率4.5%--标售文件

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透台北2月20日 - 据承销人士周四提供资料显示，义大利圣保罗银行 发行6.5亿人民币点心债，发行年期为五年期，定价利率为4.5%。此为意大利第一家公司发行人民币债券。
该期债券以4.5%定价，并在卢森堡挂牌。将于2月27日发行，预计2019年2月27日到期。
此前路透报导意大利金融集团Intesa Sanpaolo S.p.A.的爱尔兰分支机构正在为其五年期点心债询价，指导利率为4.5%。
共同承销商包括：Banca IMI，汇丰(B&D)以及永丰金控。（完） (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。