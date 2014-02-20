全球金市：现货金微涨，但美元走强构成阻力

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，其周三黄金持仓量从周二的801.25吨减少0.70%，至795.61吨。
瑞银集团(UBS)提高2014年对金银的均价预估，指因短线投资者信心改善 。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/张若琪 审校 龚芳 )
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。