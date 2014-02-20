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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 08:59 BJT

全球金市：现货金微涨，但美元走强构成阻力

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，其周三黄金持仓量从周二的801.25吨减少0.70%，至795.61吨。

瑞银集团(UBS)提高2014年对金银的均价预估，指因短线投资者信心改善 。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/张若琪 审校　龚芳　)
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