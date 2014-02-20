《独家新闻》拜耳及诺华制药等相中默克消费保健事业--消息人士

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
德国拜耳已拥有强劲的消费产品组合，包括止痛药Aleve和制酸药剂Alka-Seltzer，但拜耳仍在寻求交易案来进一步拓展此类业务。2012年，拜耳曾和英国消费产品集团利洁时竞购Schiff Nutrition International Inc，但最后利洁时以13亿美元胜出赢得并购。
利洁时旗下有美清痰(Mucinex)、诺洛芬(Nurofen)等非处方药，以及爽健(Scholl)足部护理业务。利洁时执行长去年9月曾对路透表示，该公司目标是在消费保健领域中称霸一方，且有能力进行相当大规模的交易案。
宝洁也有一系列的保健产品组合，包括Vicks感冒药品及舒缓胃灼热的药物Prilosec。
路透先前曾报导，在众多已经考虑的选项中，默克曾与诺华制药讨论过资产互换，即由默克让出其消费性资产，交换诺华的动物保健及其他部门。
不过路透在1月时报导，这类交易的可行性不高，因不同业务的价值在认定上很复杂，这促使默克研议直接出脱消费产品部门的可能。
熟知内情的消息人士说，诺华制药仍有意愿，如果资产互换不可行，则愿以现金取代。
路透上月报导，默克此项协议过程的谘询顾问为摩根士丹利 。(完)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
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