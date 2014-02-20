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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 09:08 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月20日

**上海证券报**

--周三吉林信托旗下“吉信·松花江（77）号“信托计划（五期）再逾期，累计已连续五期共8.727亿元人民币资金逾期未付。根据此前公告，主要原因为融资方联盛集团无法按期偿款。该信托项目规模为9.727亿元，共六期。

**第一财经日报**

--渣打中国首席经济学家王志浩预计，2014年底中国外储规模将冲击4.4万亿美元。

**21世纪经济报 道**

--以五矿集团为首的中资财团正计划收购矿业巨头嘉能可 旗下的秘鲁铜矿；据接近交易的消息人士透露，该项收购恐突生变数，因收购作价不具吸引力，嘉能可或倾向保留该铜矿项目自行开发。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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