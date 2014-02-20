《中国报摘》--其他报纸重要消息2月20日

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
**上海证券报**
--周三吉林信托旗下“吉信·松花江（77）号“信托计划（五期）再逾期，累计已连续五期共8.727亿元人民币资金逾期未付。根据此前公告，主要原因为融资方联盛集团无法按期偿款。该信托项目规模为9.727亿元，共六期。
**第一财经日报**
--渣打中国首席经济学家王志浩预计，2014年底中国外储规模将冲击4.4万亿美元。
**21世纪经济报 道**
--以五矿集团为首的中资财团正计划收购矿业巨头嘉能可 旗下的秘鲁铜矿；据接近交易的消息人士透露，该项收购恐突生变数，因收购作价不具吸引力，嘉能可或倾向保留该铜矿项目自行开发。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。