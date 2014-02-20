港报财经评论：内险销售佳，择优候低买--经济日报2月20日

内险销售佳，择优候低买/林瑞芬

濠赌股赌牌续约期限未卜问题而受压，移动互联网股一枝独秀，金山软件 及网龙 涨1.5%至3.1%不等。大市则处盘整格局，恒指收报22,664，微升76点；大市成交额600亿港元。央行虽见启动正回购收水，但微观中国内地银行同业拆息没有大回升，市场暂时应不担忧正回购是货币政策转紧的讯号。上证昨已回升1.1%，收报2,142。内银股中信银行 A、H股份别升10%及5.4%，有异动，但其他内银股表现一般，莫非真的与阿里巴巴“触电”？

就互联网金融对中国传统银行业的化学作用，是利好的推动，还是破坏，还有待观察。不过值得探讨，相关国有制银行在转型转身应对崛起的多元化金融业系统或有所输蚀，因国企所限不灵活，股份制银行应较占优。至于面对互联网金融的崛起，初期对长期处于优势的中国内地银行业来讲，则不免有所影响盈利。据瑞银一份报告指，假设总存款中有10%被货币市场基金取代，中国银行业净息差将萎缩10个点子；而第三方线上支付平台等手续费收入的影响或将达到2014年净利润的4%。价残的内银股，要修复估值，仍预计时间漫长。

中资股“两会”前暂时安全，或许读者亦有留意内险股。原因为一来就近周券商有所转軚，瑞信及瑞银分别调升国寿 投资评级及目标，两者均将国寿投资评级由“中性”升至“跑赢大市”，瑞信将其目标价由27港元升至28港元；而瑞银将其目标价由26.65港元上调至27.95港元。二来，内险股今年1月份的保险销售数据理想，国寿、平保 、太保 和新华保险 1月份分别实现寿险保费收入809亿人民币、461亿人民币、146亿人民币和274亿人民币，同比增速分别为72.86%、44.77%、31.71%和130.47%，数据靓！虽然，保险业开红门，销售数据靓，但投资者还是要留意以下两点，不宜过分进取追涨，只宜等价回收集。而且，不是只只内险股的回报吸引力高，宜严选。主要原因是预计银保将进入实质转型期，高速增长之势不可以持续。(B05)

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大市反弹中，大摩荐四股/余少文

中国内地股市昨日先低后高，撑住国企指数守10,000大关，摩根士丹利指大市反弹下，科技和金融股在第一个月反弹普遍强势，并睇好四只中资股可成为反弹赢家。人民银行收水后，A股昨日早段靠稳，中段发力走高至收市，支持国企指数低开高收，全日微跌不足1点，收报10,057点，成交额101亿港元，只有45%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌10点或0.2%，收报4,269点，成交额33亿港元。

随着大市在立春后逐步回升，即使中国内地近日收水，市场气氛并非太淡，股份亦处于轮流炒状况，重磅股以保险股表现较佳，细价股则以科技股为市场焦点。而摩根士丹利（下称大摩）昨日一份题为“2014年2月最先反弹”的报告指出，根据MSCI中国自2010年以来的9次反弹数据中，只有三次是反弹一个月，而2012年9月以来的四次反弹中，科技股和金融股在反弹第一个月都有很强的回升。报告又指出，周期性股份在大市反弹期间，能源股表现只能与大市同步而已，电讯、消费必需品等防守性股份则会跑输大市。而该行罗列25只在反弹第一个月历史数据最好的中资股，当中以中国中铁 、中国建材 招商银行 和光大国际 的表现最好，平均升幅超过20%。

粗略比较大摩提供的历史数据和该四只首选股份自今年2月5日低位反弹的升幅，该四只股份目前的反弹幅度由6%至12%，若然历史数据成真，则该四只股份仍有上升空间，是否值博见仁见智。但一直认为两会召开后，可以加快金融改革和城镇化的步伐，故大摩推介股份中，会撑中铁、中建材、安徽海螺 、南车时代 等股份。至于国指近日升至小型密集区10,000点至10,360点便横行，实际上，国指由去年12月高位11,638点跌至2月低位9,426点，以黄金比率0.382倍反弹为10,271点，处于小型密集区内，指数周一高见10,143点；若然升破密集区，以该跌浪反弹0.5倍计算为10,532点，高于250天平均线但略低于100天平均线，故一直认为10,500点是主要阻力位的原因之一；若然指数继续反弹，下一阻力位会是10,793点，是上述跌浪反弹0.618倍所在。(B06)