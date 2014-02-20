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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 09:25 BJT

香港热股：中石化H股开盘涨逾9%，公司拟出售油品销售业务最多30%股权

路透香港2月20日 - 中国最大炼油商--中国石化 H股周四开盘大涨9.09%，受公司拟寻求出售旗下油品销售业务最多30%股权的消息刺激。

中石化 周三公布，董事会一致通过启动中国石化销售业务重组、引入社会和民间资本实现混合所有制经营的议案。社会和民营资本持股比例不超过30%的情况下，授权董事长确定投资者、持股比例、参股条件和条件方案。

激发民间投资活力是中国经济稳增长、调结构的重要力量。国务院总理李克强去年9月召开常务会议要求，各部门应限期拿出细化实化已出台实施细则的改进措施，并尽快在金融、石油、铁路和电信等领域向民间资本推出一批项目。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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