香港热股：中石化H股开盘涨逾9%，公司拟出售油品销售业务最多30%股权

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透香港2月20日 - 中国最大炼油商--中国石化 H股周四开盘大涨9.09%，受公司拟寻求出售旗下油品销售业务最多30%股权的消息刺激。
中石化 周三公布，董事会一致通过启动中国石化销售业务重组、引入社会和民间资本实现混合所有制经营的议案。社会和民营资本持股比例不超过30%的情况下，授权董事长确定投资者、持股比例、参股条件和条件方案。
激发民间投资活力是中国经济稳增长、调结构的重要力量。国务院总理李克强去年9月召开常务会议要求，各部门应限期拿出细化实化已出台实施细则的改进措施，并尽快在金融、石油、铁路和电信等领域向民间资本推出一批项目。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。